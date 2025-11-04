أمير دولة قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان ودعم الشعب الفلسطيني بكل الإمكانيات (فيديو)

دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، كما شدد على أن الأوان قد آن لوقف الحرب في السودان.

وقال الشيخ تميم، في كلمة أمام أعمال “مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025″، الذي انطلق صباح اليوم الثلاثاء، إن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات لا يمكن أن يتحقق دون السلام والاستقرار.

تقديم الدعم لفلسطين

ودعا أمير دولة قطر، المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للفلسطينيين لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات الأساسية.

وقال في هذا الصدد، إن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وقف الحرب في السودان

وفيما يتعلق بالحرب المندلعة في السودان التي دخلت عامها الثالث، قال الشيخ تميم “آن الأوان لوقف الحرب في السودان والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه”.

وأعرب أمير دولة قطر عن الصدمة إزاء ما شهدته مدينة الفاشر، عقب دخول الدعم السريع، وقال “نعرب عن صدمتنا جميعا من هول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر بإقليم دارفور في السودان وإدانتنا القاطعة لتلك الفظائع”.

“ضرورة وجودية”

وقال أمير دولة قطر إن استضافة الدوحة للقمة “تأتي من إيماننا الراسخ بأهمية العمل الجماعي في قضايا يفترض ألا تكون خلافية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة”.

وأضاف أن قطر ستظل شريكا فاعلا في المجتمع الدولي وداعما لجهود التنمية الاجتماعية من خلال المساعدات والمساهمات المقدمة للعديد من الدول والمجتمعات.

وأكد الشيخ تميم أن التنمية الاجتماعية ضرورة وجودية، “واستضافتنا لهذه القمة تأتي في إطار حرصنا على تعزيز التنمية الاجتماعية ودعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر وزيادة فرص العمل”.

وشدد على أن التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاجتماعية كالفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي “تتطلب منا جميعا تعاونا وتضامنا فعالا”.

#قنا_فيديو |#قطر محط أنظار العالم مجددا..

24 رئيسا ونائب رئيس من قادة دول العالم يلتقون في الدوحة للمشاركة في #القمة_العالمية_الثانية_للتنمية_الاجتماعية#قنا pic.twitter.com/p1ltJRobNv — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 3, 2025

قمة الدوحة

وانطلقت، صباح اليوم، أعمال “مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025″، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 8 آلاف من ممثلي الدول على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والأكاديميين، والقطاع الخاص، والشباب، لتجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية، وتحويل هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة.

ويمثل مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية امتدادا للقمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية التي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1995، وشكّلت حينها محطة تاريخية في العمل الدولي المشترك من أجل مكافحة الفقر، والحد من البطالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ومن المنتظر أن تتوج قمة الدوحة باعتماد “إعلان الدوحة السياسي”، الذي يجدد التأكيد على الترابط بين القضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وتحقيق الإدماج الاجتماعي باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد تم التوافق على “إعلان الدوحة السياسي”، من خلال عملية تفاوض حكومية دولية جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.