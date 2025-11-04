نيويورك تنتخب.. منافسة ثلاثية على كرسي “العمدة” وممداني يرد على تهديدات ترامب (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الناخبين في مدينة نيويورك بدؤوا الإدلاء بأصواتهم، في انتخابات عمدة المدينة.

وأضاف أن نتائج الانتخابات ستُعلن في الساعة التاسعة مساء بتوقيت نيويورك (الثانية صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش).

ويتنافس في الانتخابات كل من زهران ممداني مرشح الحزب الديمقراطي، والمستقل أندرو كومو، والجمهوري كورتس سليوا.

الأوفر حظا

ويعتبر ممداني المرشح الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات، لكنه تعرض لحملة شرسة منذ إعلان فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن دعمه لحاكم نيويورك السابق أندرو كومو لمنصب رئيس بلدية المدينة. وهدد بتقليص التمويل الاتحادي عنها إذا فاز المرشح الديمقراطي زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلديتها المقررة اليوم الثلاثاء.

لا خيار أمامك

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “سواء يعجبك آندرو كومو أم لا، فلا خيار أمامك حقا. يجب أن تصوت له وتأمل في أن يقوم بعمل رائع. فهو قادر على ذلك، وممداني ليس كذلك!”.

وذكر ترامب أن التصويت لسليوا لن يصب إلا في صالح ممداني.

وكتب ترامب “إذا فاز المرشح الشيوعي زهران ممداني في الانتخابات لمنصب رئيس بلدية مدينة نيويورك، فمن غير المرجح أن أساهم بأموال اتحادية غير الحد الأدنى المطلوب”.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد الناخبين في مدينة نيويورك بقطع التمويل الفيدرالي في حال فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني pic.twitter.com/bQ6Q2WozD9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2025

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الاتحادية 7.4 مليار دولار لمدينة نيويورك في السنة المالية 2026، أو حوالي 6.4 بالمئة من إجمالي إنفاق المدينة، وفقا لتقرير صادر عن المراقب المالي لولاية نيويورك.

حان الوقت لنقف في وجه المتنمرين

من جهته، رد زهران ممداني على تهديد ترامب قائلا “سأتعامل مع هذا التهديد على حقيقته. إنه تهديد وليس قانونا. وغالبا ما نتعامل مع كل ما يقوله دونالد ترامب كما لو أنه أصبح قانونا لمجرد أنه هو من قاله. وقد حان الوقت أخيرا لأن نقف في وجه المتنمرين الذين يطلقون مثل هذه التهديدات”.

“ليس قانونيا وعلينا التصدي للمتنمرين”.. زهران ممداني يرد على تهديد ترامب بقطع التمويل الفيدرالي عن نيويورك في حال فوزه في الانتخابات pic.twitter.com/AYCDnKTbIU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2025

أهمية انتخابات نيويورك

وتحظى انتخابات مدينة نيويورك بمتابعة وثيقة على الصعيد الوطني. وأدلى حوالي 735 ألف ناخب بأصواتهم مبكرا، وهو عدد أكبر بأربع مرات مما كان عليه في الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2021 التي شارك فيها في المجموع 1,15 مليون شخص (بلغت نسبة المشاركة 23,3%).

ودُعي أكثر من خمسة ملايين ناخب، أكثر من 60% منهم ديمقراطيون، للتصويت لانتخاب رئيس البلدية الـ111 لأكبر مدينة في الولايات المتحدة، على أن يتولى منصبه في 1 يناير/كانون الثاني.

وأثار ممداني (34 عاما)، الذي يصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي ويتقدم على كومو في استطلاعات الرأي، حماسة الناخبين الأصغر سنا. وهاجم الجمهوريون ترشيح ممداني طوال الحملة الانتخابية، ووصفه ترامب بأنه شيوعي.