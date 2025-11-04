وزير برازيلي يدعو إلى تحرك دولي عاجل لدعم سكان غزة والسودان (فيديو)

وصف وزير التنمية والتضامن الاجتماعي البرازيلي، ويلينغتون دياز، الوضع في قطاع غزة بأنه “فظيع”.

وأضاف دياز، في لقاء مع الجزيرة مباشر، أن البرازيل تسعى لتوصيل المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، مبديا استعداد بلاده للمساهمة في جهود إعادة إعمار غزة.

وأكد دياز أن البرازيل تدعم حل الدولتين، من أجل حصول الفلسطينيين على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

وأعلنت البرازيل اعترافها بالدولة الفلسطينية في ديسمبر/كانون الأول 2010. وأكدت مرارا إدانتها للحرب الإسرائيلية على غزة.

واتهم الوزير البرازيلي إسرائيل باستخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين، واصفا ذلك بأنه غير مقبول.

وطالب دياز بتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها من توصيل المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة.

إسكات أصوات البنادق

وفي الشأن السوداني، دعا وزير التنمية والتضامن الاجتماعي البرازيلي إلى “إسكات أصوات البنادق” حتى تتمكن دول العالم من توصيل المساعدات الضرورية.

وأضاف “نحن ندعو دوما لعمل كبير وممنهج من قبل مؤسسات الأمم المتحدة لتقوية المعونات الغذائية في السودان“.

وتابع “نود أيضا التعاون مع منظمة الاتحاد الإفريقي التي تمثل كل الدول. وينبغي القول إن المشاكل الإفريقية ينبغي أن تأتي حلولها بالدرجة الأولى من إفريقيا”.

مبادرة لمكافحة الجوع والفقر

وتشارك البرازيل في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتنعقد القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر بالدوحة على هامش المؤتمر، وذلك بعد اتفاق 148 دولة على مبادرة التحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر التي انطلقت العام الماضي من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وفي هذا السياق، أكد وزير التنمية والتضامن الاجتماعي البرازيلي أن بلاده قدمت خلال 12 شهرا التزامات كبيرة مع التحالف الدولي لمكافحة الفقر والجوع.