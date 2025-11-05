أول مسلمة تتولى منصب نائب حاكم ولاية فيرجينيا.. من هي غزالة هاشمي؟

بفوزها في الانتخابات على منصب نائب حاكم ولاية جورجيا، أصبحت غزالة هاشمي ذات الأصول الهندية، أول مسلمة تنتخب لمنصب حكومي على مستوى الولاية في جميع الولايات الأمريكية، لتواصل بذلك مسيرة سياسية طموحة كانت خلالها أول امرأة مسلمة تصل إلى عضوية مجلس الشيوخ في ولاية فيرجينا، كما تغلبت على خمسة مرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب نائب الحاكم.

نشأة غزالة هاشمي

ولدت غزالة هاشمي عام 1964 بمدينة حيدر أباد الهندية، ووصلت إلى ولاية جورجيا الأمريكية وهي في الرابعة من عمرها لتلحق هي وعائلتها بوالدها الذي كان يدرس الدكتوراه في العلاقات الدولية، وبدأ مسيرته في مجال التدريس الذي سارت هاشمي على خطاه لاحقا.

نشأت غزالة في بلدة أمريكية صغيرة في وقت كان مليئا بالتمييز العنصري، حيث كانت المدارس تمارس الفصل العنصري بين الطلاب البيض وذوي الأصول الإفريقية.

وشهدت هاشمي بنفسها عملية إعادة بناء المجتمعات وتخطي التفرقة والعنصرية، ما جعل قضية مكافحة التمييز واحدة من القضايا التي تركز عليها، حيث تقول على موقعها الرسمي: “لدينا مسؤولية أساسية لمحاربة الكراهية أينما وجدناها، وأن نضمن تحقيق قيم العدالة والمساواة والإنصاف لجميع المواطنين”.

حصلت غزالة على درجة الدكتوراه ولديها خبرة تزيد عن 30 عاما في التعليم والتدريس، وأسست معهدا يركز على التميز في التعليم والتعلم. وتعتز هاشمي بحملتها التي تكرس حق التعليم المجاني للجميع، كما قامت بمبادرات عديدة تستهدف القضايا التعليمية، مثل مشروع قانون رفع الحد الأقصى للتمويل الذي يدعم المدارس الحكومية عام 2025.

بدأت غزالة رحلتها السياسية عام 2019 عندما فازت بمقعد في مجلس شيوخ ولاية فيرجينا عن الحزب الديمقراطي، وقد اعتبر فوزها هذا “صدمة للأوساط السياسية”، حيث ظل الحزب الجمهوري مسيطرا لسنوات عديدة على المقعد الذي فازت به.

وخلال مسيرتها السياسية، واجهت غزالة اتهامات وتحديات عدة، من بينها الاتهام بمعاداة السامية بسبب مشاركتها في مظاهرة ضد إسرائيل.

صدمة وترحيب

قوبل فوز غزالة بترحيب واسع من المسلمين في الولايات المتحدة، حيث وصفه مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير”، وهو أكبر منظمة إسلامية في الولايات المتحدة، بأنه “إنجاز تاريخي”، كونها أول مسلمة تنتخب لمنصب على مستوى الولاية في أي مكان في الولايات المتحدة.

وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي لمنظمة كير، في تصريح على حسابه الرسمي على فيسبوك:، إن فوز غزالة بهذا المنصب “يمثل تذكيرا قويا بعمق مساهمة مجتمعاتنا في تحقيق دولة أكثر عدلا واحتضانا للجميع”.

وضاعف من تأثير فوز هاشمي بهذا المنصب تزامنه مع فوز المرشح الديمقراطي المسلم زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك بعد معركة انتخابية ساخنة واجه خلالها حملة تشويه واسعة قادها العديد من أثرياء نيويورك وشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، الذي ألقى بثقله وراء أندرو كومو، منافس ممداني.