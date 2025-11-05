“تضليل الاحتلال”.. كتائب القسام: هذا هو المشهد الحقيقي لاستخراج جثث الأسرى (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مقطعا مصورا يوضح عملية تضليل للاحتلال الإسرائيلي خلال استخراج جثث أسراه المدفونة في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في المقطع، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يراقب مواقع استخراج جثث الأسرى عبر الطيران المسيّر، وقام بقصف هذه المواقع بعد وقف إطلاق النار.

وأضافت كتائب القسام أنها “وفي إطار الخداع الأمني، اعتمدت عددا من الأساليب الخداعية خلال استخراج الجثث لتضليل العدو”.

ويتضمن المقطع الذي نشرته القسام عملية تجهيز إحدى جثث الأسرى بعد العثور عليها.

وأشارت كتائب القسام إلى أن أحد المقاطع الذي نشره الاحتلال لعملية استخراج إحدى الجثث كان “عبارة عن عملية تضليل قام بها أمن المقاومة وانطلت على العدو، فحاول استغلالها لتشويه المقاومة”.

وفي السياق، قالت كتائب القسام إنها ستقوم بتسليم “جثة أحد أسرى الاحتلال، التي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة“، في وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء.