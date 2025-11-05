ردا على ترامب.. بوتين يأمر بالاستعداد لاستئناف التجارب النووية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، توجيهات لكبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية والأجهزة الأمنية بإعداد مقترحات حول إمكانية استئناف التجارب النووية، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نية واشنطن إجراء تجارب مماثلة.

وقال بوتين، وفق ما نقلته وكالات الأنباء الروسية، إنه في حال أقدمت دول أخرى على إجراء تجارب نووية، فإن على روسيا أن ترد بالمثل، مشددا على ضرورة أن تكون موسكو على استعداد لمواجهة أي تغير في موازين الردع الاستراتيجي.

وأوضح الرئيس الروسي أن المؤسسات المعنية مطالبة بجمع المعلومات وتقديم تصورات واضحة حول التحضيرات المحتملة لمثل هذه التجارب، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تعليق موسكو التجارب النووية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.

استبعاد عقد قمة بين بوتين وترامب

في السياق ذاته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن الظروف “لم تتحقق بعد” لعقد قمة جديدة بين بوتين وترامب، مشيرا إلى أن جدول العلاقات الثنائية لا يزال مزدحما بالقضايا الأمنية والاستراتيجية.

وأضاف ريابكوف أن موسكو تواصل اتصالاتها مع واشنطن في ملفات متعددة، غير أن عقد لقاء على أعلى مستوى “يتطلب إعدادا عميقا ودراسة متأنية لكافة الجوانب”، مؤكدا أن ما تم التوافق عليه بين الزعيمين في لقائهما الأخير بألاسكا في أغسطس/آب الماضي “ما زال قيد المتابعة والتفصيل”.

ترامب: التجارب النووية ضرورية

وفي وقت سابق، أكد ترامب، أن بلاده ستجري تجارب على الأسلحة النووية، معربا عن اعتقاده أن روسيا والصين وكوريا الشمالية تجري تجارب نووية.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات سابقة لشبكة “سي بي أس” الإخبارية، إن التجارب النووية ضرورية لضمان عمل الأجهزة، مضيفا “في ظل تجارب يزعم أن روسيا والصين تجريانها علينا أن نرى كيف تسير الأمور السبب الذي يجعلني أتحدث عن الاختبارات هو أن روسيا أعلنت أنها ستجري اختبارات، وكوريا الشمالية تجري اختبارات باستمرار ودول أخرى نحن الدولة الوحيدة التي لا تجري اختبارات لا أريد أن أكون الدولة الوحيدة التي لا تجري اختبارات”.