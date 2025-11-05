شهيد وجريح باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في جنوب لبنان (فيديو)

استشهد شخص وأصيب آخر، الأربعاء، في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الغارة استهدفت السيارة على طريق عام برج رحال- العباسية في منطقة برج رحال بقضاء صور.

كما تسببت الغارة في حالة من الهلع والرعب في صفوف تلاميذ المدارس القريبة من مكان الاستهداف. وسارع الأهالي إلى المدارس لاصطحاب أولادهم إلى المنازل، وفقا للوكالة.

وفي اعتداء آخر، ذكرت الوكالة أن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منطقة وطى الخيام الحدودية جنوب البلاد.

كاميرا المراقبة توثق الغارة التي استهدفت سيارة على طريق برج رحال pic.twitter.com/35eYTOvwnO — كواليس بيروت – Kawalis Beirut (@KawalisBeirut) November 5, 2025

تصعيد إسرائيلي

وصعّدت إسرائيل منذ أسابيع هجماتها على لبنان، بما يشمل اغتيال أشخاص تدعي أنهم مقاتلين من حزب الله، وشن غارات في مناطق شرق وجنوب البلاد.

وأمر الرئيس اللبناني جوزيف عون الخميس الماضي للمرة الأولى الجيش بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي اللبنانية جنوبي البلاد.

لكنه قال في اليوم التالي إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة أراضيها.

وشنت إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4000 شخص وأصابت نحو 17000 آخرين.

كما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، الساري مع حزب الله، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.