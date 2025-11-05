طائرة مسيّرة مجهولة تعطل حركة الطيران بمطار بروكسل

أغلقت السلطات البلجيكية مطار بروكسل الدولي، مساء الثلاثاء، بعد ورود تقارير عن رصد طائرة مسيّرة مجهولة في أجوائه، فيما أكد متحدث باسم المطار أنه “لا توجد حاليا رحلات جوية تهبط أو تغادر” بسبب الحادث.

وأعلنت خدمة مراقبة الحركة الجوية البلجيكية أن الإغلاق جاء كإجراء احترازي لضمان سلامة الطيران.

وفي السياق ذاته، فتحت وزارة الدفاع البلجيكية تحقيقا في بلاغات متكررة عن تحليق طائرات مسيّرة فوق قواعد عسكرية لليلتين متتاليتين، كان آخرها الأحد الماضي، فيما قال وزير الدفاع ثيو فرانكن إن الشرطة تحقق في مشاهدات جديدة لطائرة مسيرة فوق قاعدة “كلاين بروجل” الجوية شمال شرقي البلاد.

وأوضح فرانكن عبر منصة “إكس” أن “طائرة هليكوبتر ومركبات للشرطة لاحقت الطائرة المسيرة لكن لم تتمكن من إسقاطها، كما لم ينجح جهاز التشويش في تعطيلها”، مشيرا إلى أن الحادثة “لم تكن مجرد تحليق عشوائي، بل بدت محاولة استهداف واضحة للقاعدة”.

وأضاف المتحدث باسم مكتب الوزير أن مجلس الوزراء سيناقش هذا الأسبوع التداعيات الأمنية للحوادث المتكررة، وسط تزايد المخاوف داخل حلف شمال الأطلسي من نشاطات مشابهة شهدتها مطارات في كوبنهاغن وميونيخ ومناطق من البلطيق، إلى جانب تسجيل دخول نحو 20 طائرة مسيّرة روسية المجال الجوي البولندي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت الشهر الماضي 4 مشروعات دفاعية جديدة، من بينها تطوير نظام أوروبي مضاد للطائرات المسيرة وخطة لتحصين الحدود الشرقية مع روسيا، في إطار استعدادات أوروبية أوسع للدفاع الذاتي بحلول عام 2030.