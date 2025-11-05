مكتب إعلام الأسرى: 540 حالة اعتقال في الضفة والقدس خلال شهر وارتفاع عدد شهداء الأسرى إلى 318

قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 540 حالة اعتقال في الضفة الغربية المحتلة والقدس خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 8 نساء و39 طفلا، ضمن حملة مستمرة منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأوضح المكتب في بيان عبر قناته على تليغرام أن إجمالي الاعتقالات منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضي تجاوز 19300 حالة، منها 600 امرأة و1540 طفلا، في تصعيد وصفه المكتب بأنه “سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع الفلسطيني”.

وأشار المكتب إلى إعادة اعتقال القيادي جمال الطويل بعد أشهر من الإفراج عنه، وهو الذي أمضى أكثر من 18 عاما في سجون الاحتلال.

كما واصل الاحتلال استهداف النساء، من بينهن والدة الشهيد محمد اشتية من رام الله ووالدة الشهيد عيد مرعي من جنين، إلى جانب المصوّرة الصحفية إسراء خمايسة من الخليل.

شهداء داخل السجون

وأعلن المكتب عن ارتقاء 3 شهداء جدد في سجون الاحتلال خلال أكتوبر، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 317 شهيدا حتى نهاية الشهر، ثم 318 شهيدا مع استشهاد الأسير محمد غوادره في نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

وأشار البيان إلى أن جثامين بعض الشهداء الذين سُلّمت ضمن صفقة التبادل الأخيرة كشفت عن جرائم إعدام ميدانية وتعذيب وسرقة أعضاء بشرية.

استمرار الاعتقال الإداري

وبحسب البيان، أصدر الاحتلال خلال أكتوبر أكثر من 809 أمر اعتقال إداري، منها 4 بحق أسيرات، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 3500 أسير إداري يقبعون في السجون دون محاكمة.

وأوضح المكتب أن صفقة التبادل الأخيرة بين حكة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي شملت الإفراج عن 1968 أسيرا، بينهم 250 من أصحاب الأحكام المؤبدة و137 من عمداء الأسرى و1718 من قطاع غزة.

وفي المقابل، واصل الاحتلال اعتقال فلسطينيين من غزة خلال أكتوبر، منهم:

5 صيادين من عرض البحر،9 أشخاص من حي النصر برفح،15 من منطقة الفخاري في خان يونس.

وأكد المكتب أن الاحتلال لا يزال يحتجز نحو 1800 أسير من قطاع غزة في ظروف “بالغة القسوة” داخل سجن “ركيفت” تحت الأرض.