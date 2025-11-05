منظمات إغاثة: غزة تواجه شتاء قاسيا بلا خيام كافية ولا غذاء

قالت منظمات إغاثة إنسانية، إن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة ضئيلة للغاية مع استمرار الجوع واقتراب فصل الشتاء وبدء تآكل الخيام القديمة، بعد نحو 4 أسابيع من وقف إطلاق النار في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة التي استمرت عامين.

وقال برنامج “الأغذية العالمي”، في بيان، أمس الثلاثاء إن نصف الكمية المطلوبة فقط من المواد الغذائية تصل إلى القطاع، في حين أوضحت مجموعة من المنظمات الفلسطينية أن حجم المساعدات الإجمالية يتراوح بين ربع وثلث الكمية المتوقعة.

ولم تعد الأمم المتحدة، التي كانت تنشر في وقت سابق من الحرب أرقاما يومية عن شاحنات المساعدات التي تعبر إلى غزة، تقدم هذه الأرقام بشكل روتيني.

وأدى وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول إلى بعض التحسن، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا.

وقال المكتب إن 10% من الأطفال الذين يتم فحصهم في غزة لا يزالون يعانون من سوء التغذية الحاد، بانخفاض عن 14% في سبتمبر/أيلول ، مع وجود أكثر من 1000 طفل يعانون من أشد أشكال سوء التغذية.

وأضاف المكتب أن نصف الأسر في غزة أبلغت عن زيادة في فرص الحصول على الغذاء، لا سيما في الجنوب، مع دخول المزيد من المساعدات والإمدادات التجارية بعد الهدنة.

#غزة: بعد مرور ثلاثة أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وصل برنامج الأغذية العالمي إلى مليون شخص من خلال طرود الطعام . هذه هي الجولة الأولى من توزيعات طرود الطعام المنتظمة منذ أبريل. ⬅️ للمزيد عن آخر تحديث حول عمليات البرنامج والأمن الغذائي في غزة:https://t.co/gmbcEdGLyT pic.twitter.com/4PBpGcSMJU — برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (@WFP_Arabic) November 4, 2025

نقص المساعدات وتدهور الملاجئ

وتحصل الأسر على وجبتين في المتوسط في اليوم، بعد أن كانت تتناول وجبة واحدة خلال يوليو/تموز.

وأضاف أنه لا تزال هناك فجوة حادة بين الجنوب والشمال الذي لا تزال الظروف فيه أسوأ بكثير.

ومع اقتراب فصل الشتاء، يحتاج سكان غزة إلى مأوى. وتعرضت الخيام للتآكل وغالبا ما تكون المباني التي نجت من الحرب مكشوفة أو غير مستقرة وخطيرة.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، التي تتواصل مع الأمم المتحدة “نحن مقدمون على شهر الشتاء في وقت قريب جدا، مما يعني.. مياه الأمطار وفيضانات متوقعة واحتمال انتشار أمراض كثيرة بسبب وجود مئات الأطنان من النفايات بالقرب من التجمعات السكانية”.

وأضاف، إن 25 إلى 30% فقط من كمية المساعدات المتوقعة إلى غزة هي التي دخلت حتى الآن.

وتشير التقديرات إلى أن 1.5 مليون شخص يحتاجون إلى مأوى في غزة.