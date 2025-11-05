نيويورك تصدم ترامب..ممداني يتربع على العرش السياسي للمدينة

قالت وسائل إعلام أمريكية إن المرشح الديمقراطي، زهران ممداني حسم انتخابات منصب عمدة مدينة نيويورك الأمريكية.

ممداني الاشتراكي البالغ من العمر 34 عاما، واجه منافسة من الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو (67 عاما) والذي خاض الانتخابات كمستقل.

وذكر مجلس انتخابات مدينة نيويورك، إن نحو مليونا ناخب صوتوا في انتخابات عمدة نيويورك في أعلى معدل تصويتي منذ عام 1969.

وبفوزه هذا، يسطر ممداني اسمه في التاريخ كأول مسلم يتولى رئاسة بلدية نيويورك، وأول شخص من أصول جنوب آسيوية، وأول أفريقي يشغل هذا المنصب.

كما سيصبح أصغر عمدة للمدينة منذ أكثر من قرن عندما يتسلم مهامه في الأول من يناير المقبل.

ويثير فوز ممداني قلقا واضحا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يرى في هذا التحول تهديدا لرمزية المدينة التي طالما اعتبرها معقلًا للرأسمالية الأمريكية ونفوذه الشخصي.

جولة الجزيرة مباشر في نيويورك

وفي جولة للجزيرة مباشر في منطقة أستوريا بمدينة نيويورك، معقل المرشح المسلم زهران ممداني، تزامنت مع سير الانتخابات ظهرت مجموعات من الناشطين وهي تحث السكان على الإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات عمدة المدينة، التي يتنافس فيها ممداني مع حاكم ولاية نيويورك السابق أندرو كومو ومرشح الحزب الجمهوري كرتس لوا.

وقالت الناشطة في الحملة صبا منوّر “المدينة تمر بوقت حرج مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 12% وتراجع الخدمات، لكن زهران الممداني يعد بمجانية النقل بالحافلات وتجميد الإيجارات ودعم كبار السن”.

وأضافت أن الحملة “تشمل طرق الأبواب في كل أحياء المدينة”، مؤكدة أن ممداني “لن يأخذ أموالا من المؤجرين وسيواجه الفساد، ويستطيع جمع الناس حول طاولة واحدة للاستماع إليهم”.

تهديدات ترامب

ويوم الثلاثاء وصف ترامب اليهود الذين يصوتون لصالح المرشح الأوفر حظا لرئاسة بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني بـ”الغباء”، محذرا من أن فوزه سيؤدي إلى تقليص الدعم الفدرالي للمدينة إلى الحد الأدنى المطلوب.

وكتب ترامب، على منصة تروث سوشيال “أي شخص يهودي يصوت لصالح زهران ممداني، الذي يكره اليهود بشكل واضح ويعترف بذلك، هو شخص غبي”، وذلك بعد ساعات من فتح مراكز الاقتراع صباح الثلاثاء.

وكان ترامب قد أكد في منشور آخر “سواء يعجبك آندرو كومو أم لا، فلا خيار أمامك حقا. يجب أن تصوت له، وتأمل أن يقوم بعمل رائع، فهو قادر على ذلك، وممداني ليس كذلك!”، مضيفا أن التصويت للمرشح كيرتس سليوا “لن يصب إلا في صالح ممداني”.

وأضاف الرئيس الأمريكي “إذا فاز المرشح الشيوعي زهران ممداني في الانتخابات لمنصب رئيس بلدية مدينة نيويورك، فمن غير المرجَّح أن أسهم بأموال اتحادية غير الحد الأدنى المطلوب”.