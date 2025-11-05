وزير الخارجية السوري يعيد 21 دبلوماسيا منشقا عن نظام الأسد إلى الخدمة (فيديو)

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إعادة 21 دبلوماسيا منشقا عن النظام السابق إلى عملهم في السلك الدبلوماسي، في خطوة وصفت بأنها “تاريخية” نحو المصالحة الوطنية واستعادة الكفاءات الوطنية.

وخلال حفل استقبال أقيم أول أمس الاثنين في مقر الوزارة بدمشق، شدد الشيباني على أن السياسة السورية الجديدة “تقوم على الأفعال لا الأقوال”، مؤكدا أن الدولة نفذت وعودها “بخطى ثابتة وإرادة صلبة”، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع بناء “سوريا الجديدة” القائمة على الانتماء والشراكة الحقيقية.

وقال الوزير إن الدبلوماسيين الذين وقفوا إلى جانب الشعب في وجه النظام البائد “أسهموا في كشف جرائمه” وإن عودتهم “تجسد إرادة وطنية صادقة لإعادة اللحمة بين أبناء الوطن”.

حفظ الكرامات واسنقطاب الكوادر والخبرات

وعبر رواد منصات التواصل عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الخارجية على هذه المبادرة.

وكتب العقيد خالد القطيني: “نهدي وزارة الخارجية السورية أسمى آيات الشكر والتقديرِ على ما أنجزته من عودة الحقوق إلى أصحابها بأياد نظيفة لا تعرف المهادنة، وحفظ الكرامات، هذا ليس مجرد إنجاز إداري، بل إعلان بأن الدولة السورية الجديدة منا وفينا”.

حق مستحق

ووصفت عزة دباج الخطوة بأنها “حق مستحق لرجال سوريا الشرفاء الذين لم يبيعوا ولم يخونوا”.

رجال سوريا الشرفاء الذين لم يبيعوا و لم يخونوا

هم تيجان سوريا و نورها للمستقبل الآت

إشراكهم في بناء #سوريا_الجديدة حق لهم بورك من أعطاهم هذا الحق 💚

إعادة الكفاءات

أما حسن الحسون فرأى أنها “خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية”.

أحد أسباب هزيمة الطاغية

فيما كتب فيصل آل عبود: “شكراً لكل اللي انشق عن النظام البائد و كان أحد الأسباب لهزيمه هذا الطاغية”.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد دعت في مايو/أيار الماضي الدبلوماسيين المنشقين إلى تحديث بياناتهم تمهيدا لعودتهم، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن رؤية الدولة لاستثمار خبراتهم في العمل الدبلوماسي وبناء سوريا الجديدة.