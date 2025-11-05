“يوم أسود”.. أبرز الردود الإسرائيلية على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

قوبل فوز المرشح المسلم للحزب الديمقراطي الأمريكي زهران ممداني، بمنصب عمدة نيويورك، بردود غاضبة داخل إسرائيل، خصوصا في أوساط اليمين، وصفت الحدث بأنه “انتصار لمعاداة السامية” و”خطر على الجالية اليهودية في المدينة”.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر حسابه على منصة إكس “انتخاب زهران ممداني رئيسا لبلدية نيويورك سوف يذكر العالم بمدى انتصار معاداة السامية على المنطق السليم”.

وأضاف “ممداني هو من مؤيدي حماس، ويكره إسرائيل، وهو معادٍ صريح للسامية”.

وتابع بن غفير في تغريدته “مثل يهود نيويورك، أنا أيضا أشعر بالقلق إزاء التغيير، ولكن في الوقت نفسه، أنا واثق من عدالة طريقنا كدولة في الاستمرار في القضاء على حماس في غزة على الرغم من تصريحاتها الكاذبة بأننا نرتكب إبادة جماعية في غزة. سوف نستمر في محاربة جميع أعدائنا بكل قوتنا ولن نحاسب من يكرهون إسرائيل”.

איתמר בן גביר: ״בחירתו של זוהרן ממדאני לראש העיר ניו-יורק תיזכר לדראון עולם כיצד האנטישמיות גברה על השכל הישר. ממדאני הוא תומך החמאס, שונא ישראל ואנטישמי מוצהר. כמו יהודיי ניו-יורק, כך גם אני מודאג מהשינוי, אך יחד עם זאת, אני בטוח בצדקת דרכינו כמדינה בהמשך חיסול החמאס בעזה… — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) November 5, 2025

عنصري شعبوي إسلامي

أما رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، فكتب في منشور على حسابه الشخصي: “بعد 3 عقود فقط من أحداث 11 سبتمبر، اختارت نيويورك عنصريا، شعبويا، وإسلاميا مُعلنا ليكون عمدة لها. ممداني هو الوجه الدعائي للجهاد الهادئ”.

שלושה עשורים בלבד אחרי אסון התאומים, ניו יורק בחרה בגזען, פופוליסט ואיסלמיסט מוצהר כראש העיר שלה. ממדאני הוא נער הפוסטר של הג'האד השקט. ממדאני הוא הדבר האחרון שעיר שסובלת מפשיעה, אנטישמיות וחוסר ביטחון הייתה צריכה. The Big Apple has fallen. pic.twitter.com/F3HhAy3kxH — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) November 5, 2025

يوم أسود

من جانبه وصف مندوب تل أبيب السابق لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان فوز ممداني، بأنه “يوم أسود على محبي إسرائيل”.

وفي تصريح للقناة 14 الإسرائيلية، اتهم أردان ممداني بمعاداة السامية، زاعما أنه “فاز في الانتخابات رغم خطابه المعادي لإسرائيل، وهذا مؤشر خطر كبير علينا جميعا في المستقبل”.

وأعرب أردان عن حزنه لانتخاب ممداني، قائلا: “هذا يوم أسود للولايات المتحدة الأمريكية، وليهود نيويورك، ولكل من يحب إسرائيل”.

يذكر أن الحزب الديمقراطي الأمريكي حقق انتصارات في 4 منافسات رئيسية، شملت رئاسة بلدية نيويورك وانتخابات حاكمي ولايتي نيوجيرسي وفرجينيا، إضافة إلى استفتاء في ولاية كاليفورنيا.

ووصفت صحيفتا “إسرائيل هيوم” و”جيروزاليم بوست” فوز ممداني بأنه “مؤشر على تنامي الخطاب المعادي لإسرائيل في الساحة الأمريكية”.

كما أشار محللون في قناة “كان” الرسمية إلى أن “الردود الغاضبة في إسرائيل تعكس خشية الحكومة من فقدان الحلفاء التقليديين داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي”.