القسام تسلّم الصليب الأحمر جثمان أسير إسرائيلي (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة إن فصائل المقاومة سلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الأربعاء، جثمان أسير إسرائيلي كان بحوزتها.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر سيارتين تابعتين للصليب الأحمر وهي تمر في شوارع مدينة غزة في طريقها إلى نقطة التقاء مع المقاومة لتسلّم الجثمان.

وبعدها قال المراسل إن الصليب الأحمر تسلّم جثمان الأسير من المقاومة.

وأظهرت الصور الخاصة سيارات الصليب الأحمر في طريقها لتسليم الجثمان إلى الجانب الإسرائيلي.

وبعدها بقليل، أكد الجيش الإسرائيلي تسلّم جثمان الأسير، وعبر حدود قطاع غزة.

وذكر الجيش أن قوة تابعة له ترافق الجثمان في طريقه إلى معهد الطب الشرعي لفحصه والتعرف إلى هوية صاحبه.

وأكد مكتب رئيس الوزراء تسلّم قوة من الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) للجثمان من الصليب الأحمر.

وذكر المكتب أنه سيتم إجراء مراسم عسكرية للجثمان، بعد التعرف إلى هوية صاحبه.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أنها ستقوم بتسليم “جثة أحد أسرى الاحتلال، التي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة”، مساء الأربعاء.