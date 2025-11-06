بالأرقام.. الأمم المتحدة: تراجع زراعة الخشاش وإنتاج الأفيون في أفغانستان

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن المساحات المزروعة بخشاش الأفيون في أفغانستان تقلصت بنسبة 20% في عام 2025.

وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مسح جديد أن إنتاج الأفيون في عام 2025 انخفض بنسبة 32% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 296 طنا، ويجري المكتب المسح بناء على صور أقمار اصطناعية ومعلومات يتم جمعها على الأرض.

وحسب المسح، انخفض دخل المزارعين من مبيعات الأفيون بنسبة 48% من 260 مليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 134 مليون دولار أمريكي في عام 2025.

وحظرت حكومة طالبان، عام 2022، زراعة نبات الخشخاش وإنتاج وتعاطي مختلف المواد المخدّرة والمُسكِرة في البلاد.

وبحسب المنظمة الأممية، كانت المساحة المزروعة بنبات الخشاش قبل الحظر تبلغ نحو 232 ألف هكتار، تراجعت إلى 12800 هكتار عام 2024، قبل أن تتراجع إلى 10200 هكتار عام 2025.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي مرارا إلى مساعدة المزارعين الأفغان على الانتقال إلى زراعة محاصيل وسبل عيش أخرى.

وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه “بعد الحظر، لجأ العديد من المزارعين إلى الحبوب ومحاصيل أخرى. إلا أن تدهور الأحوال الجوية، بسبب الجفاف وقلة الأمطار، ترك أكثر من 40% من الأراضي الزراعية بورا”.

لكن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حذّر من ارتفاع إنتاج وتهريب المخدرات الاصطناعية، وخصوصا (الميثامفيتامين)، مع تسجيل ارتفاع بنحو النصف في عمليات الضبط في أفغانستان والدول المجاورة حتى نهاية عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

وأضاف المكتب في بيان: “يبدو أن المخدرات الاصطناعية أصبحت نموذجا اقتصاديا جديدا للجماعات الإجرامية المنظمة بسبب سهولة إنتاجها نسبيا وصعوبة اكتشافها”.