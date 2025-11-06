سياسة|أمريكا

“هذا ما حصلت عليه “.. ترامب يواصل سخريته من الأمم المتحدة (فيديو)

epa12442437 US President Donald Trump speaks during a cabinet meeting at the White House, in Washington, DC, USA, 09 October 2025. US President Donald Trump announced that Israel and Hamas have agreed to the first phase of a Gaza peace plan, which includes the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, the withdrawal of Israeli forces, and the delivery of humanitarian aid to Gaza. EPA/SAMUEL CORUM / POOL
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الأوروبية)
Published On 6/11/2025

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن ما وصفه بـ”حادثة التخريب الثلاثية” التي تعرض لها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر، مشيراً إلى أن جهاز التلقين الخاص به كان معطلاً قبل إلقاء كلمته.

وخلال المنتدى الاقتصادي الأمريكي في مدينة ميامي يوم الأربعاء، خاطب ترامب الحاضرين قائلاً إن الأمم المتحدة عمدت إلى ترك جهاز التلقين فارغاً.

وبتهكم، سخر ترامب من مسؤولي الأمم المتحدة قائلاً: “هكذا كافؤوني رغم أنني أنهيت خلال ساعة واحدة عدداً من الحروب لم يستطيعوا هم إنهاءها.”

وأضاف ترامب أنه على الرغم من تعطّل جهاز التلقين وكونه فارغاً، استطاع إلقاء كلمته دون أي مشاكل.

عملية تخريب ثلاثية

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في سبتمبر الماضي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن جهاز الخدمة السرية يحقق فيما وصفها بواقعة “تخريب”، وذكر أن مشاركته تأثرت بعطل في السلم المتحرك وكذلك في جهاز التلقين فضلا عن مشاكل في الصوت خلال إلقاء خطابه.

وأوضح ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن السلم المتحرك الذي كان يقله هو وزوجته ميلانيا “توقف بشكل مفاجئ” بينما كان ينقلهما إلى الطابق الرئيسي مما كاد يتسبب في سقوطهما. ودعا إلى إلقاء القبض على المسؤول عن ذلك.

وأضاف أن جهاز التلقين تعطل في بداية خطابه وأن زعماء العالم في القاعة لم يتمكنوا من سماعه لأن نظام الصوت تعطل هو الآخر.وكتب ترامب “ليست حادثة، ولا اثنتين، بل ثلاث حوادث خبيثة!”.

بينما قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن آلية السلامة المدمجة في السلم المتحرك قد تم تفعيلها وإن البيت الأبيض كان هو المسؤول عن تشغيل جهاز التلقين وليس المنظمة.

المصدر: الجزيرة مباشر

