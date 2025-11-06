“هذا ما حصلت عليه “.. ترامب يواصل سخريته من الأمم المتحدة (فيديو)

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن ما وصفه بـ”حادثة التخريب الثلاثية” التي تعرض لها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر، مشيراً إلى أن جهاز التلقين الخاص به كان معطلاً قبل إلقاء كلمته.

"لا شك أنهم تعمدوا القيام بذلك".. ترامب يسخر من الأمم المتحدة: هذا ما حصلت عليه منها pic.twitter.com/p5aExc4IRZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2025

وخلال المنتدى الاقتصادي الأمريكي في مدينة ميامي يوم الأربعاء، خاطب ترامب الحاضرين قائلاً إن الأمم المتحدة عمدت إلى ترك جهاز التلقين فارغاً.

وبتهكم، سخر ترامب من مسؤولي الأمم المتحدة قائلاً: “هكذا كافؤوني رغم أنني أنهيت خلال ساعة واحدة عدداً من الحروب لم يستطيعوا هم إنهاءها.”

وأضاف ترامب أنه على الرغم من تعطّل جهاز التلقين وكونه فارغاً، استطاع إلقاء كلمته دون أي مشاكل.

جاءه الرد على الفور.. #ترامب: لم أجد من الأمم المتحدة إلا مصعدا معطلا وشاشة لا تعمل#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/1ELKkQ1dmK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 23, 2025

عملية تخريب ثلاثية

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في سبتمبر الماضي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن جهاز الخدمة السرية يحقق فيما وصفها بواقعة “تخريب”، وذكر أن مشاركته تأثرت بعطل في السلم المتحرك وكذلك في جهاز التلقين فضلا عن مشاكل في الصوت خلال إلقاء خطابه.

وأوضح ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن السلم المتحرك الذي كان يقله هو وزوجته ميلانيا “توقف بشكل مفاجئ” بينما كان ينقلهما إلى الطابق الرئيسي مما كاد يتسبب في سقوطهما. ودعا إلى إلقاء القبض على المسؤول عن ذلك.

وأضاف أن جهاز التلقين تعطل في بداية خطابه وأن زعماء العالم في القاعة لم يتمكنوا من سماعه لأن نظام الصوت تعطل هو الآخر.وكتب ترامب “ليست حادثة، ولا اثنتين، بل ثلاث حوادث خبيثة!”.

بينما قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن آلية السلامة المدمجة في السلم المتحرك قد تم تفعيلها وإن البيت الأبيض كان هو المسؤول عن تشغيل جهاز التلقين وليس المنظمة.