وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تعليمات جديدة للجيش بشأن أنفاق غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إنه أصدر الأوامر إلى جيش الاحتلال بتدمير ومحو جميع أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، “حتى آخر نفق”.

وكتب كاتس على منصة إكس اليوم أنه أصدر تعليمات للجيش بهدم جميع الأنفاق في غزة، وقال “إن لم تكن هناك أنفاق، فلن يكون هناك حماس”.

עד המנהרה האחרונה. הנחיתי את צה"ל להרוס ולהשמיד את כל מנהרות הטרור בעזה. אם אין מנהרות אין חמאס. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 7, 2025

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد صرح في الشهر الماضي أن عملية “تجريد غزة من السلاح” لا تقتصر على نزع السلاح من الفصائل، بل تشمل أيضا “القضاء الكامل على شبكة أنفاق حماس”.

وأشار كاتس في هذا الصدد إلى أنه وجّه الجيش لوضع هذا الملف كأولوية مركزية في المنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وأفادت تقديرات جيش الاحتلال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن عناصر من حركة حماس لا تزال متحصنة في أنفاق تابعة للحركة في الجانب الشرقي من الخط الأصفر- أي ما يمثل 53% من قطاع غزة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، بحسب ما ادعت.

مقاومون داخل الأنفاق

وفي وقت سابق، قال مصدر في حركة حماس، للجزيرة مباشر، إن قضية مقاومين محتجزين داخل أحد الأنفاق في رفح لا تزال عالقة ولم تحل، مؤكدا أن الاحتلال يحاول “تضليل الرواية عبر إعلامه” عبر الزعم بالسماح لهم بالمغادرة.

وأضاف المصدر في تصريح يوم الأربعاء، أن هناك “تعقيدات كبيرة” من جانب الاحتلال، ولا تزال سياسة المماطلة والتسويف قائمة، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن هذا الملف مستمرة مع الوسطاء، وأن الاتصالات لم تتوقف.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أفادت بأن نحو 200 مقاتل فلسطيني ما زالوا عالقين داخل نفق بمنطقة “الخط الأصفر” الخاضعة لسيطرة الاحتلال منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي.