احتجز جثمانيهما.. استشهاد طفلين برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد الطفلين محمد عبد الله محمد اتيم (16 عامًا) ومحمد رشاد فضل قاسم (16 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة الجديرة شمال غربي القدس، واحتجاز جثمانيهما.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طفلين استشهدا الليلة الماضية، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الجديرة شمال غرب القدس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن، قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت وابلا كثيفا من الرصاص الحي نحوهما في منطقة الحارة الفوقة ببلدة الجديرة، قرب جدار الفصل العنصري، ما أدى إلى استشهادهما.

استشهاد طفلين واحتجاز جثمانيهما

من جانبها ذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال أطلقت النار الليلة الماضية، نحو الساعة التاسعة مساءً، على الطفلين ما أدى إلى استشهادهما.

وقالت المحافظة في بيان أصدرته اليوم الجمعة إن قوات الاحتلال استهدفت الطفلين، بوابل كثيف من الرصاص الحي في منطقة قرب جدار الضم والتوسع، على مقربة من منازل المواطنين.

وأوضحت المحافظة أن إطلاق النار تم بشكل عشوائي ومتعمد، ما أسفر عن استشهاد الطفلين، وأكدت أن قوات الاحتلال تواصل احتجاز جثمانيهما حتى اللحظة، حسبما أفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية.

ويصل بذلك عدد الشهداء المقدسيين الذين لا تزال جثامينهم محتجزة لدى سلطات الاحتلال في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام إلى 51 شهيدًا، أقدمهم الشهيد جاسر شتات منذ عام 1968.

#شاهد| لحظة إعدام الاحتلال شابين فلسطينيين يوم أمس في بلدة الجديرة شمال غرب القدس، بالقرب من جدار الفصل العنصري. pic.twitter.com/KPubCOGdhh — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 7, 2025

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أمس الخميس وقال “خلال كمين ناري قامت بتنفيذه وحدة 636 في منطقة الجديرة، تم رصد شخصين أقدما على إشعال وإلقاء زجاجات حارقة باتجاه طريق مركزي” بحسب ما ادعى.

وأضاف بيان الاحتلال أن قوة من الجيش قامت بتحييد الشخصين “ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا” دون أن يحدد طبيعة إصابتهما أو مصيرهما، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال قضى عليهما.

الجدار الفاصل

ويحيط بمدينة القدس جدار من الإسمنت والأسلاك الشائكة أقيم معظمه على أراضي الضفة بارتفاع يتجاوز 8 أمتار، وطول يصل إلى نحو 202 كيلومتر، وفق منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية.

وبينما تدعي إسرائيل أنها شيدته لاعتبارات أمنية، يؤكد الفلسطينيون والأمم المتحدة أن إقامته جاءت ضمن مخطط لضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل.