اعتقال معلمة بوحشية أمام الأطفال.. غضب بعد اقتحام عناصر الهجرة دار حضانة في شيكاغو (شاهد)

في حادثة أعادت إلى أذهان العالم ما قامت به السلطات الأمريكية من انتهاكات ضد المهاجرين بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تتبع عدد من عناصر إدارة الهجرة الأمريكية معلمة واقتحموا دور الحضانة التي تعمل بها في ولاية شيكاغو واعتقلوها.

وكانت المعلمة المتخصصة في تعليم اللغة الإسبانية قد وصلت إلى عملها وما إن دخلت حتى دخل خلفها مباشرة ليعتقلوها بعنف شديد، رغم وجود أطفال داخل الصفوف.

تتبعوها حتى وصلت ثم اقتحموا المكان لاعتقالها.. عناصر من إدارة الهجرة الأمريكية تثير الغضب بعد اعتقالهم معلمة من داخل إحدى دور الحضانة في #شيكاغو #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/WiBh2sgfTX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 6, 2025

“رعب مطلق”

من جهته قال المحامي وعضو فريق الاستجابة السريعة آدم غونزاليس “هذا رعب مطلق، لماذا توجدون في دار حضانة في السابعة صباحا؟ هذا غير صحيح، هذا ليس ما تمثله أمريكا، هذا أمر مشين تماما”.

وعلّق عضو المجلس البلدي مات مارتن بأن الأمر فظيع بحق الرئيس يقول إنهم يبعدون الأسوأ من الشوارع، لكن إلى أين سيصلون بعد ذلك. لقد ذهبوا إلى المستشفيات، والآن إلى دور الحضانة، ما التالي؟

ومنذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني، نفّذ ترامب تعهده الانتخابي بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم في حملة يقول محامون ومنظمات غير حكومية إنها أدت إلى انتهاكات متكررة لحقوق الناس.