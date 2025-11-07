حماس تعلق على انضمام كازاخستان إلى “الاتفاق الإبراهيمي”

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، جميع دول العالم ولا سيما العربية والإسلامية إلى وقف أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل وقطع العلاقات معها، مؤكدة ضرورة “دعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس“.

وانتقدت الحركة في بيان إعلان كازاخستان أخيرا انضمامها إلى ما يُعرف بـ”الاتفاق الإبراهيمي”، معتبرة الخطوة “مرفوضة ومستهجنة” و”تبييضا لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة“، في وقت تتزايد فيه عزلة إسرائيل وقادتها المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الخميس، انضمام كازاخستان رسميا إلى “الاتفاق الإبراهيمي”، خلال حفل عشاء في البيت الأبيض على هامش قمة الولايات المتحدة وآسيا الوسطى، بحضور رؤساء كازاخستان وقرغيزيا وطاجكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

يُذكر أن المغرب والإمارات والبحرين والسودان كانت قد وقّعت عام 2020، خلال ولاية ترامب الأولى، اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل ضمن ما يُعرف بـ”الاتفاق الإبراهيمي”.