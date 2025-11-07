ضرب مباشر وإصابات بالاختناق.. الاحتلال يقمع وقفة سلمية ضد بؤرة استيطانية في طولكرم (شاهد)

شهدت بلدة بيت ليد شرق طولكرم، اليوم الجمعة، مواجهات عنيفة بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في وقفة سلمية رفضا لمحاولات إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

وبثت الجزيرة مباشر لقطات حية تظهر تقدم جنود الاحتلال نحو المتظاهرين بشكل مفاجئ، وإطلاقهم قنابل الغاز والرصاص الحي والمطاطي بصورة مكثفة، ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بحالات اختناق.

ثم وجهت القوات الإسرائيلية أسلحتها مباشرة نحو المتضامنين واعتدت بالضرب على أحدهم، بينما احتجزت متضامنا أجنبيا وسط استنفار عسكري واسع في البلدة.

وطارد جنود الاحتلال المتظاهرين في شوارع البلدة، محاولين تفريقهم بالقوة، بينما واصل الأهالي والمتضامنون رفع التكبيرات والهتافات الرافضة للاستيطان، فيما شهدت المنطقة حالة من التوتر الشديد مع استمرار إطلاق القنابل والرصاص باتجاه الحشود.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة عن استشهاد 1066 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.