بعد قرار مجلس الأمن.. بريطانيا ترفع العقوبات عن أحمد الشرع وأوروبا تدرس خطوة مماثلة

ذكرت وكالة أنباء “رويترز”، اليوم الجمعة، أن الحكومة البريطانية رفعت العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين المقبل.

وأعلنت بريطانيا في البيان ذاته رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وكان الاثنان خاضعين سابقا لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي الدولة والقاعدة.

وفي السياق نقلت “رويترز” عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قوله، إن التكتل يعتزم رفع العقوبات عن الشرع في أعقاب قرار مماثل للأمم المتحدة.

مجلس الأمن يرفع العقوبات

وأمس الخميس، صوّت مجلس الأمن الدولي، لصالح قرار أمريكي برفع العقوبات عن الرئيس السوري، وجاء في القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس “قرر المجلس شطب أحمد الشرع.. ووزير الداخلية، أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات”.

ورحّب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بالقرار قائلا إنه “مع تبني هذا النص، وجّه المجلس رسالة سياسية قوية مفادها أن سوريا دخلت حقبة جديدة”.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري في 10 نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء محادثات.

ورغم أن هذه ستكون الزيارة الأولى التي يقوم بها الشرع لواشنطن، ستكون الثانية له إلى الولايات المتحدة بعد رحلة تاريخية إلى الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول حين أصبح الشرع أول رئيس سوري منذ عقود يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت واشنطن شطبت المجموعة المسلحة التي كان يقودها الشرع، هيئة تحرير الشام، من قائمة الجماعات الإرهابية في يوليو/تموز الماضي.