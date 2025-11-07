“ممداني فاز دون تلقي دولار واحد من أيباك”.. مرشحون جدد يرفضون أموال اللوبي المؤيد لإسرائيل (شاهد)

اتسعت رقعة الجدل حول تبرعات لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) داخل الساحة السياسية الأمريكية، بعد إعلان عدد من السياسيين الديمقراطيين رفضهم تلقي أموال جمعت لهم من المنظمة، في مؤشر على تراجع قبول جزء من الناخبين لتمويل “لوبي” مرتبط بإسرائيل.

وأعلن النائب الديمقراطي سيث مولتون، الشهر الماضي، أنه سيعيد التبرعات التي جمعت لحسابه من (أيباك) قبل الانتخابات التمهيدية المرتقبة العام المقبل، ضد السيناتور الحالي إد ماركي.

وتبعه المرشح الآخر من فلوريدا بيرنارد تايلور، معلنا رفضه لأموال (أيباك)، مستلهما التجربة التي قال إنها نجحت عندما فاز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك “دون تلقي دولار واحد من أموال أيباك”.

التدوينة التي نشرها تايلور اقتبسها السياسي آرون ووجي تشوفسكي، الذي يخوض انتخابات العام المقبل في ولاية ويسكنسن، معلنا “سأفعل نفس الشيء”، في مشهد يعكس نموا في موقف بعض المرشحين الذين يرون أن قبول تبرعات (أيباك) قد يشكل عبئا انتخابيا في دوائرهم.

معركة كسر النفوذ في دوائر محلية

وفي ولاية نيويورك، تصاعدت المواجهة بين المرشح الديمقراطي مايكل بلايك ومنافسه ريتشي توريس المعروف بدعمه لإسرائيل ومواقفه من الحرب على غزة.

وكتب بلايك في تدوينة عبر منصة “إكس” بقوله “أترشح للكونغرس لأن شعب البرونكس يستحق أفضل من ريتشي توريس. سأركز على الإسكان الميسور، بينما سيركز ريتشي فقط على أيباك”.

وأضاف بلايك اتهامات حادة لتوريس تتهمه بالاستثمار في “القنابل”، بينما هو “يستثمر في المجتمع”.

تفاعل واسع على منصات التواصل

وسرعان ما انتشرت التعليقات على المنصات الرقمية، حيث رأى صحفيون ونشطاء أن (أيباك) باتت عبئا انتخابيا، فذكر الصحفي شئيل بن إفريم أن “أيباك أصبحت الآن عبئا على قابلية الفوز في الانتخابات”.

وعلّقت عبير، أن ممداني جمع 32% من أصوات اليهود في مراكز خارج إسرائيل، معتبرة أن “الوقت قد حان لطرد أيباك”، فيما نادى بعض المستخدمين بعدم التصويت لأي مرشح يتلقى أموالا من (أيباك) أو يضع علم إسرائيل في مكتبه.

كما ربط آخرون بين التغيير الديموغرافي وتراجع نفوذ “اللوبيات” التقليدية، مع انعكاس ذلك على موازين القوة داخل الأحزاب والسياسة الأمريكية، قائلين إن “الجيل القديم يموت.. وأيباك تخسر”.