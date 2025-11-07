ترامب يعلن هوية الدولة المنضمة حديثا لاتفاقات أبراهام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كازاخستان أصبحت أول دولة تنضم إلى اتفاقات أبراهام خلال ولايته الثانية، مشيرا إلى أن دولا عدة ستنضم بدورها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ترامب، في منشور على منصته “تروث سوشيال”، أن انضمام كازاخستان إلى اتفاقات أبراهام يمثل “خطوة كبيرة إلى الأمام نحو بناء جسور التواصل حول العالم”، مؤكدا أن حفل توقيع رسمي سيُعلن عنه قريبا، في وقت تسعى فيه العديد من الدول الأخرى للانضمام إلى ما وصفه بـ”نادي القوة”.

وأضاف ترامب أن هناك مزيدا من الجهود والمبادرات في الطريق، تهدف إلى توحيد الدول من أجل تحقيق الاستقرار والنمو العالمي.

من جهتها أعلنت حكومة كازخستان أنها ستطبع علاقاتها مع إسرائيل وجاء في بيان للحكومة ” انضمامنا المتوقع لاتفاقيات أبراهام يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية للبلاد”.

كان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قال خلال مشاركته في منتدى للأعمال في فلوريدا إنه سيكشف مساء اليوم الخميس عن انضمام بلد جديد إلى “اتفاقات أبراهام”، دون أن يذكر اسم هذه الدولة.

واتفاقات أبراهام هي سلسلة اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وُقّعت في النصف الثاني من عام 2020، وتُعد أول مسار علني للتطبيع العربي الإسرائيلي في القرن الحادي والعشرين.

واختير اسمها، وفق مهندسيها، للدلالة على الروابط التاريخية بين العرب واليهود لانتمائهم إلى الجدّ المشترك النبي إبراهيم -عليه السلام-.

وعلى إثر التوقيع، فُتحت ممثليات دبلوماسية إسرائيلية في كل من الدول الموقعة، وربطت خطوط جوية مباشرة بين تل أبيب وبين تلك الدول.