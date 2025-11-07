خليل الحيّة: هذا ما فعله طوفان 7 أكتوبر.. وزياد النخالة يوجه رسالة من قلب بيروت (فيديو)

قال خليل الحيّة، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني أكد أنه لا يقبل الاندثار وسينال حقوقه حتما.

وأكد في كلمة مصورة أمام “المؤتمر القومي العربي” الـ34 في العاصمة اللبنانية بيروت، أن “طوفان الأقصى كان ردا على كل عدوان وعلى كل محاولات طمس القضية الفلسطينية”.

وأشار الحية، إلى أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 “أعاد رسم السردية الحقيقية للقضية الفلسطينية، وأن غزة سطرت تاريخا ناصعا بمقاوميها وشعبها الصامد”.

كما جدد الحية التأكيد على أن فلسطين ستبقى كما بقيت غزة رغم العدوان وسيزول الظلم والاحتلال، وطالب بضرورة أن يبقى “العدو الصهيوني في دائرة الملاحقة القانونية”.

صمود الشعب الفلسطيني

من جانبه أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يكن ليحدث لولا صمود الشعب الفلسطيني.

وقال النخالة في كلمة مصورة خلال المؤتمر، إن ما “يواجه شعبنا في الضفة الغربية هو معركة حقيقية تهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني هناك”.

وعن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، قال إن الولايات المتحدة أدركت أن استمرار الحرب في غزة بهذه الطريقة “يضع العدو الصهيوني في معزل دولي كبير”.

وأشار الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إلى أن إسرائيل لم تستطع رفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنها تريد النجاة من الخسائر المتوقعة لقواتها وتقليل الضغط الداخلي.

ودعا النخالة إلى وحدة الفلسطينيين وقال “يجب الحفاظ على الوحدة الفلسطينية وتجاوز الخلافات، وأضاف “ما زلنا في الميدان وسلاحنا بأيدينا”.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة في كلمته اليوم “لن يحمينا شيء إلا الجهاد والمقاومة وليس الاستسلام”.

المؤتمر القومي العربي

وانطلقت اليوم الجمعة في بيروت أعمال (المؤتمر القومي العربي) والذي يستمر من 7 الى 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ويناقش المجتمعون، بعد الافتتاح التقرير السياسي حول غزة وفلسطين والعالم.

وفي جلسات المؤتمر أيضا مناقشة لقضايا المؤتمر التنظيمية، كما سينتخب المشاركون أمينا عاما وأمانة عامة جديدة بحسب نظامه الداخلي الذي ينص على انتخابات كل ثلاث سنوات.