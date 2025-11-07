رئيس وزراء لبنان يتحدث عن خطة حصر السلاح وصفحة جديدة مع سوريا

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، إن الحكومة استعادت بيدها قرار الحرب والسلم، ولكن تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة قد يستغرق وقتا.

ولفت سلام خلال كلمته في قمة لبنان للذكاء الاصطناعي، أن لبنان يعمل على ترميم علاقته بالدول العربية، مشددا على أن عهد تدخل أطراف لبنانية في سوريا قد انتهى.

صفحة جديدة مع سوريا

وأوضح أن بلاده ترغب في فتح صفحة جديدة مع سوريا وأنهم يعملون على ذلك، مشيرا إلى أن نحو 350 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان إلى بلادهم.

وأضاف “لبنان حقق تقدما كبيرا في الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بالاستقرار والشعور والأمان، وكذلك، التزام الحكومة الجديدة بوضع لبنان على طريق جديد”.

حصر السلاح في يد الدولة

وأكد رئيس الوزراء اللبناني أنه يدرك أن الاستثمار لا يأتي إلا بالاستقرار، مشيرا إلى أن الاستقرار يتحقق أيضا بحصر السلاح في يد الدولة.

وفيما يخص التصعيد الإسرائيلي الأخير على بلاده، قال سلام إنه خطر للغاية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على حشد كل ما يمكنها من دعم سياسي ودبلوماسي عربي ودولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

وأردف “وكذلك النجاح في تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أرضنا ووقف العمليات العدائية والإفراج عن أسرانا”.