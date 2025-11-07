مستوطنون يضرمون النار في أراضٍ زراعية لفلسطينيين جنوبي جنين (فيديو)

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اليوم الجمعة، اعتداءات متزامنة نفذها مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت إحراق أراضٍ زراعية، والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي، وإتلاف محاصيل وأعلاف، وتدمير أشجار زيتون معمرة.

ففي جنين، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أضرموا النار في مساحات واسعة من أراضي بلدة عرابة جنوب المدينة، ما أدى إلى احتراق عشرات أشجار الزيتون القريبة من مستعمرة “دوتان”. وأوضحت المصادر أن النيران امتدت لمساحات كبيرة، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق.

الاستيلاء على أراضي في سبسطية

وفي نابلس، أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على أكثر من 6 دونمات من أراضي بلدات سبسطية، والناقورة، ودير شرف شمال غرب المدينة، وفق ما أفاد رئيس مجلس خدمات قرى المنطقة محمد عازم.

وأوضح عازم أن الاستيلاء يهدف لشق طرق استيطانية جديدة بطول نحو 1500 متر، تربط مستوطنة “شافي شمرون” بالبؤرة الرعوية الاستيطانية الحديثة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط أوسع للسيطرة على السهول والأراضي الخصبة في المنطقة ومنع المزارعين من الوصول إليها.

مهاجمة خربة الطويل

وفي اعتداء آخر، هاجم مستوطنون خربة الطويل في أراضي بلدة عقربا جنوب نابلس، وقاموا بإتلاف أعلاف خاصة بالأغنام تعود ملكيتها للمواطن عوض ناصر، بحسب ما أفادت به مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

أما في الخليل، فقد كسر مستوطنون من مستوطنة “سوسيا” أشجار الزيتون المعمرة في أراضي قرية سوسيا جنوب يطا.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن تصاعد ملحوظ في أنشطة المستوطنين في محافظات الضفة الغربية، وسط تحذيرات من السكان والهيئات المحلية من مخططات إسرائيلية لفرض واقع استيطاني جديد على حساب الأراضي الزراعية الفلسطينية.