مشاهد خاصة للجزيرة مباشر من داخل مستشفى السعودي في الفاشر ومن شوارع المدينة (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على صور خاصة من داخل المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، غربي السودان.

وتظهر الصور جرحى على أسرتهم وعلى مقاعد في أوضاع سيئة.

كما حصلت الجزيرة مباشر على صور تظهر آثار الدمار في المدينة جراء الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وتظهر في الصور مبان عدة مدمرة، كما تظهر أماكن طلقات الرصاص على جدران الأبنية.

وفي نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر.

وقالت الأمم المتحدة إن مجازر وعمليات اغتصاب ونهب ونزوح جماعي رافقت سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق شهادات عن أعمال قتل مروعة في المدينة.