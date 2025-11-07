الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبل لقائه ترامب

رفعت الولايات المتحدة، الجمعة، العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموقف ذاته.

جاء ذلك قبل اجتماع الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، الجمعة، أن الولايات المتحدة رفعت اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على “الإرهابيين العالميين”.

كما رفعت الحكومة البريطانية العقوبات عن الشرع، بعد أن اتخذ مجلس الأمن قرارا مماثلا.

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قوله إن التكتل يعتزم رفع العقوبات عن الشرع في أعقاب قرار مماثل للأمم المتحدة.

وأمس الخميس، صوَّت مجلس الأمن الدولي لمصلحة قرار أمريكي برفع العقوبات عن الشرع في قرار أيَّده 14 عضوا في المجلس.

ورحَّب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بالقرار، قائلا “مع تبنّي هذا النص، وجَّه المجلس رسالة سياسية قوية مفادها أن سوريا دخلت حقبة جديدة”.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري في 10 نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء محادثات.

ورغم أن هذه ستكون الزيارة الأولى التي يقوم بها الشرع لواشنطن، فستكون الثانية له إلى الولايات المتحدة بعد رحلة تاريخية إلى الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول حين أصبح الشرع أول رئيس سوري منذ عقود يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت واشنطن قد شطبت المجموعة المسلحة التي كان يقودها الشرع (هيئة تحرير الشام) من قائمة الجماعات الإرهابية في يوليو/تموز الماضي.