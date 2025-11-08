إسرائيل تعلن نتائج فحص جثة جندي أسير تسلمتها من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، التعرف على جثة الأسير الرقيب ليؤور رودايف البالغ من العمر 61 عاما ومن مواليد الأرجنتين بعد تسلمها من غزة أمس الجمعة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، بعد استكمال إجراءات التشخيص في المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ مندوبو الجيش عائلة ضابط الصف ليؤور رودايف أن جثمانه أعيد إلى إسرائيل

وأضاف أنه وفق المعلومات والاستخبارات الواردة، فقد قُتل رودايف الذي خدم كنائب قائد فريق التدخل السريع في مستوطنة نير يتسحاق في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على يد حركة الجهاد الإسلامي.

ליאור רודאיף הוא החלל החטוף שהושב לישראל הלילה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/Zehe51AaH0 — גלצ (@GLZRadio) November 8, 2025

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس، أن إسرائيل تسلمت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثة أحد الجنود الأسرى من داخل قطاع غزة.

وكانت طواقم الصليب الأحمر قد تسلمت، جثة الأسير الإسرائيلي من المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

استمرار الدمار يعقّد عمليات البحث

من جانبها أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنهما عثرتا على جثة أحد “أسرى العدو” في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وتم تسليمها بحضور طواقم الصليب الأحمر.

وأوضحت القسام أن العملية تأتي تنفيذا لبنود الاتفاق، لكنها أشارت إلى أن استمرار الدمار في القطاع يعقّد عمليات البحث وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، وطالبت الوسطاء بتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات الانتشال.

وبتسليم هذه الجثة، ارتفع عدد ما سلَّمته الفصائل الفلسطينية منذ بدء تنفيذ الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول إلى 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 24 آخرين من أصل 28، في حين تزعم إسرائيل أن إحدى الجثث التي تسلمتها لا تعود إلى أي من أسراها.