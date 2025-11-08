“الأمريكيون أولى بالاهتمام”.. تاكر كارلسون ينتقد انشغال واشنطن بإسرائيل وإيران (فيديو)

وجَّه الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون انتقادات حادة للسياسة الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى أنها تضع إسرائيل في مقدمة أولوياتها على حساب القضايا الداخلية.

وأوضح كارلسون أن إسرائيل “دولة صغيرة بلا موارد” وأن أهميتها مرتبطة بالدعم الأمريكي، مؤكدا أن الحزب الجمهوري “خان ناخبيه” بانشغاله المفرط بهذه الملفات.

وقال كارلسون “أنا لست ضد إسرائيل، ولكن لماذا هي محور مناقشاتنا؟ سكانها 9 ملايين بلا موارد، وقيمتها الاستراتيجية الوحيدة هي مدى دفاعنا عنها، وإذا أسقطنا ذلك فلن تبقى لها أي قيمة”.

وأضاف أن السياسيين الأمريكيين يقضون وقتهم في مناقشة شؤون إسرائيل في حين تواجه واشنطن تحديات داخلية ملحة.

وانتقد بشدة تركيز الإدارة الأمريكية على إيران، قائلا “حرب مع إيران؟ كم عدد الأشخاص الذين تعرفونهم قُتلوا على يد إيران في الولايات المتحدة طيلة حياتكم؟ صفر، هذا هو الرقم الحقيقي”.

وأضاف “أنا غاضب من سياسيينا الذين يقضون وقتهم ويدفعون أموالنا للتركيز على دولة أخرى”.

الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون: أحب #ترامب لكنني غاضب لأن سياسيينا ينفقون وقتهم وأموالنا بالاهتمام بدولة أخرى بدل الاهتمام بـ350 مليون أمريكي

وفي معرض حديثه عن الرئيس الحالي دونالد ترامب، أوضح كارلسون أنه كان من أوائل الداعمين لحملته الانتخابية، لكنه استغرب أن أول زيارة له بعد انتخابه كانت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي “عاد مرة تلو الأخرى” إلى البيت الأبيض.

وتأتي تصريحات كارلسون في ظل جدل متصاعد داخل الولايات المتحدة بشأن حجم الدعم المقدَّم لإسرائيل وأولويات السياسة الخارجية، وسط دعوات إلى إعادة توجيه الاهتمام نحو القضايا المحلية.