بريطانيا.. إعادة اعتقال جزائري بعد الإفراج عنه بطريق الخطأ

أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، القبض على جزائري مدان بجرائم جنسية في منطقة شمال لندن، بعد أيام من إطلاق سراحه من السجن بطريق الخطأ.

وتأتي إعادة اعتقاله مع بيانات رسمية تشير إلى ارتفاع حالات الإفراج غير المقصود عن السجناء، وهو ما يزيد الضغوط على وزير العدل ديفيد لامي وحكومته، وسط انتقادات لأداء منظومة السجون.

وكان إطلاق سراح قدور شريف قد جرى في 29 أكتوبر/تشرين الأول، بالتزامن مع الإفراج عن محتجزين آخرين بطريق الخطأ، بينهم المدان بالاحتيال وليام سميث الذي سلَّم نفسه لاحقا، والمهاجر الإثيوبي حدوش كيباتو الذي أثار سجله الإجرامي احتجاجات قرب فندق يؤوي طالبي لجوء.

وتواجه السجون البريطانية ضغوطا متزايدة مع تضاعف أعداد النزلاء في إنجلترا وويلز خلال الثلاثين عاما الماضية، وهو ما دفع الحكومة إلى توسيع برنامج الإفراج المبكر لتفادي أزمة الاكتظاظ.

وقال وزير العدل ديفيد لامي في بيان بعد القبض على قدور شريف إنه “منزعج من الارتفاع في عدد السجناء الذين يُفرَج عنهم بطريق الخطأ”، مضيفا “أنا عازم على معالجة هذه المشكلة، لكن هناك صعوبات كبيرة لا يمكن التغلب عليها سريعا”.

وتنتقد أحزاب المعارضة ومسؤولون في قطاع السجون سياسات الحكومة، مشيرين إلى الاكتظاظ ونقص الاستثمارات في البنية التحتية للسجون.