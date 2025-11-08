جرحى بينهم صحفية جراء اعتداء المستوطنين على مزارعين ومتضامنين أجانب في نابلس (فيديو)

أصيب عدد من المزارعين الفلسطينيين ومتضامنين أجانب وصحفيين، اليوم السبت، جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أثناء مشاركتهم في موسم قطف الزيتون.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن عشرات المستوطنين هاجموا الأهالي بالحجارة والعصي، وطاردوهم بين أشجار الزيتون، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المزارعين والمتضامنين والصحفيين.

وأكدت الطواقم الطبية للهلال الأحمر الفلسطيني أن من بين المصابين الصحفية رنين صوافطة، التي تعرضت للرشق بالحجارة والضرب المبرح من قبل المستوطنين، قبل أن تُنقل بسيارة إسعاف لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن نحو 20 مستوطنا هاجموا مجموعة من المزارعين والصحفيين، ما أسفر عن 3 إصابات على الأقل، بينها إصابتان خطرتان، بينما واجهت فرق الإسعاف صعوبة في الوصول إلى موقع الاعتداء بسبب إغلاق المنطقة من قبل المستوطنين.

تركنا الزيتون ونفدنا بأرواحنا

روى أحد المزارعين للجزيرة مباشر تفاصيل الهجوم قائلا: “كنا نقطف الزيتون في أرضنا عندما هاجمنا نحو 15 مستوطنا من إحدى البؤر الاستيطانية، رشقونا بالحجارة والعصي واعتدوا على الصحفيين، تركنا المفارش، تركنا الزيتون، تركنا أرضنا ونفدنا في أرواحنا”.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية نحو المنطقة بعد الاعتداء، بدلا من التدخل لوقفه، فيما لا تزال الطواقم الطبية تحاول الوصول إلى بعض المصابين العالقين في المناطق الجبلية.

يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة هجمات متكررة ينفذها المستوطنون ضد المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون، بهدف ترهيبهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.