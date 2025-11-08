روسيا تفرض قيودا على حركة الملاحة في مطارين وتستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 79 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليلة الماضية، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية.

كما أعلنت الوكالة الروسية للنقل الجوي فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري بسكوف غربي البلاد وأورينبورغ جنوبي روسيا، دون توضيح الأسباب.

هجوم واسع على منشآت الطاقة

من جانبها أعلنت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينتشوك أن روسيا شنت هجوما واسع النطاق الليلة الماضية، استهدف منشآت الطاقة في مختلف أنحاء البلاد، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة.

وكتبت غرينتشوك عبر صفحتها على “فيسبوك” بأنه “يشن العدو مجددا هجوما كبيرا على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ولهذا السبب تم قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ في عدد من المناطق”، مؤكدة أن التيار سيعود بعد استقرار النظام الكهربائي، وأضافت أن “رغم خطط العدو، فإن أوكرانيا ستحصل على الضوء والدفء هذا الشتاء”.

وأفادت السلطات الأوكرانية بمقتل رجل يبلغ من العمر 69 عاما وإصابة امرأة في هجوم بطائرة مسيّرة روسية استهدفت سيارة بين قريتي زيليني هاي وهولايابول في منطقة زابوريجيا جنوبي شرق البلاد.

وفي منطقة أوديسا، قال الحاكم أوليه كيبر إن منشأة للطاقة تضررت جراء هجوم بمسيّرات روسية، دون وقوع إصابات.