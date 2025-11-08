شاهد: صور خاصة لانتشال جثة الأسير الإسرائيلي هدار غولدن في رفح

بثت قناة الجزيرة، اليوم السبت، صورا خاصة حصلت عليها لانتشال كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جثة الضابط الإسرائيلي الأسير هدار غولدن في رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفاد مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة بدخول فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأفراد من وحدة الظل في كتائب القسام إلى رفح للبحث عن جثة غولدن الذي وقع في الأسر عام 2014.

وتُظهر الصور موكبا من سيارتين، تتقدمه سيارة ترفع علم الصليب الأحمر، تليها سيارة ثانية يبدو أنها تابعة لكتائب القسام.

ثم تُظهر الصور أفرادا من كتائب القسام وهم يهبطون إلى أسفل حفرة مهولة على عمق كبير لتظهر فتحة نفق.

وبدأ أفراد كتائب القسام بدخول النفق، ليظهر بعدها كيس من الأكياس التي تُستخدم في نقل الجثث، وأحد الأشخاص يضع ورقة كُتب عليها “هدار غولدن”.

ولم توضح كتائب القسام ما إذا كان قد جرى تسليم الجثة إلى الصليب الأحمر، أم ستُسلَّم لاحقا.

وبالتزامن مع الكشف عن الصور، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الأركان إيال زامير وصل إلى منزل عائلة هدار غولدن.

وقال مصدر قيادي في كتائب القسام إنه “تم انتشال 6 شهداء من مكان انتشال جثة غولدن في رفح”.