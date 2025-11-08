شاهد: مركبات الصليب الأحمر والقسام تدخل رفح لانتشال جثة أسير إسرائيلي

بثت الجزيرة مباشر، مقطع فيديو يُظهر دخول مركبات الصليب الأحمر الدولي إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع تحرك سيارات وحدة الظل التابعة لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في عملية تهدف إلى انتشال جثة أسير إسرائيلي.

وسلمت الفصائل الفلسطينية منذ بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 25 آخرين.

إلا أن إسرائيل ادعت أن أحد الجثامين التي تسلمتها لا يعود لأي من أسراها، وأن رفاتا آخر لم يكن جديدا بل بقايا لأسير سبق أن انتشل رفاته، مشيرة إلى أنها تنتظر تسلم 5 جثامين متبقية.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد حركة حماس أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.

وفي المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.