صور جوية للمنتزه الإقليمي.. كيف تحول من متنفس للعائلات إلى أكبر مخيم نزوح في غزة؟ (فيديو)

أظهرت صور جوية كيف تحوّل المنتزه الإقليمي الواقع بين محافظتي رفح وخان يونس، والذي كان يُعد سابقا وجهة رئيسة للمصطافين ومتنفسا للعائلات الفلسطينية، إلى أكبر تجمع للنازحين في جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرتهم الحرب على مغادرة منازلهم.

وشكّل المنتزه، خلال عامين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، شاهدا على الاستهداف المتكرر لخيام النازحين داخله، حيث فقد مئات الأشخاص حياتهم في هجمات طالت تلك الخيام، في ظل غياب الحماية الإنسانية.

ويقع المنتزه في منطقة ملاصقة لمراكز توزيع المساعدات الأمريكية المثيرة للجدل، التي استشهد بالقرب منها مئات المدنيين خلال عمليات قصف واستهداف مباشر، رغم لجوء السكان إليها بحثا عن الغذاء والأمان.

ويعكس المشهد الحالي في المنتزه حجم المأساة الإنسانية والمعاناة المستمرة للمدنيين، حيث يعيش آلاف النازحين في ظروف صعبة، وسط بنية تحتية مدمرة، ونقص حاد في الغذاء والماء والخدمات الأساسية.