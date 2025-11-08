“فيديو” صادم يهز أمريكا: شرطة الهجرة تعتقل الأم أمام رضيعتها وتُسقط الأب في نوبة صرع

أثار مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، موجة غضب واسعة، بعد أن وثّق لحظة توقيف عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) سيارة تقل مهاجرين في مدينة فيتشبورغ بولاية ماساتشوستس، في مشاهد وُصفت بأنها “تتجاوز حدود القسوة”.

وأظهر المقطع لحظة اعتقال الأم أمام رضيعتها، بينما حاول أحد عناصر الهجرة سحب الأب من رقبته داخل السيارة، قبل أن يدخل في نوبة صرع حادة وسط صراخ الأم ومحاولاتها حماية طفلتها، في مشهد صادم أثار تعاطفا واسعا على المنصات الرقمية.

وقالت وكالة الهجرة الأمريكية في بيان رسمي، إن المرأة الموقوفة مهاجرة غير نظامية من الإكوادور، كانت قد اعتُقلت في أغسطس/آب الماضي بتهمة الاعتداء والضرب بسلاح خطر.

مشاهد قاسية للحظة توقيف أفراد إدارة الهجرة الأمريكية سيارة تُقل مهاجرين في مدينة فيتشبورغ بولاية ماساتشوستس#الجزيرة_مباشر #أمريكا pic.twitter.com/IibxVAK5Zu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2025

“ماذا يحدث حين لا تكون هناك كاميرات؟”

لكن المقطع أثار تساؤلات حول أساليب التعامل المفرط بالعنف التي يستخدمها عناصر الهجرة أثناء التوقيف.

ومن جانبها، علّقت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، على الحادثة قائلة إن “الناس يحذرون منذ سنوات من انتهاكات وكالة الهجرة، ورغم ذلك يستمر تمويلها دون ضمان حماية العائلات”.

وكتبت شاه خاتون متعجبة عبر منصة “إنستغرام” بأنه “إذا كان هذا يحدث أمام الكاميرات، فماذا يحدث حين لا تكون هناك كاميرات؟”.