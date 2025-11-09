أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي.. ترامب يطالب الجمهوريين بإسقاط “نظام التعطيل”

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ”تخبط الديمقراطيين” في التعامل مع أزمة الإغلاق الحكومي، مرجعا ذلك إلى “خشيتهم إحراز تقدم مع الجمهوريين في إنهاء سياسة التعطيل”.

وقال ترامب في منشور له، السبت، على منصة تروث سوشيال “الديمقراطيون يتخبطون بشدة بشأن الإغلاق الحكومي، لأنهم يخشون بشدة أن أكون قد أحرزت تقدما مع الجمهوريين في إنهاء سياسة التعطيل!”.

وأضاف “سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، يجب على الجمهوريين ‘إسقاط’ سياسة التعطيل، والموافقة على مئات السياسات التي طال انتظارها، لكنها لم تُنفَّذ، مثل هوية الناخب مثالا بسيطا. الخاسر فقط هو من يرفض القيام بذلك”.

ويأتي تصريح ترامب في وقت يشهد الكونغرس مواجهة سياسية حادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وسط مخاوف من استمرار الإغلاق الحكومي وتأثيره في الخدمات الفيدرالية والموظفين.

ومع انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة لعام 2025 عند منتصف ليل الثلاثاء 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، أغلقت الحكومة الفيدرالية بعد أن فشل الكونغرس في إقرار مشروع ميزانية مؤقتة قبل بدء السنة المالية الجديدة، وما زال الإغلاق مستمرا.

وأدى عدم تمرير مشروع الميزانية المؤقتة، الذي يسمح للمؤسسات العامة الفيدرالية بمواصلة عملها، إلى أول إغلاق حكومي منذ فترة 2018-2019.

وبحسب القوانين الأمريكية، إذا لم يتمكن الكونغرس من إقرار الميزانية السنوية التي تمتد من 1 أكتوبر/تشرين الأول حتى 30 سبتمبر/أيلول اللاحق، يتعين سد الفجوة عبر ميزانيات مؤقتة.

وفي الفترات التي لا تُعتمد فيها هذه الميزانيات المؤقتة، تفقد المؤسسات الفيدرالية صلاحية الإنفاق، وتضطر إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، وهذا يعني أن معظم عمليات الحكومة تتوقف في حال عدم صدور قانون يضمن تمويلها قبل بدء السنة المالية الجديدة.