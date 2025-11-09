أمواج لانكاوي تبتلع قارب المهاجرين.. وعشرات الروهينغيا في عداد المفقودين

قالت الهيئة البحرية الماليزية اليوم الأحد إن نحو 290 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب للمهاجرين بالقرب من الحدود البحرية بين ماليزيا وتايلند، فيما تم انتشال 10 ناجين وجثة واحدة حتى الآن.

وأوضح الأميرال روملي مصطفى، مدير الهيئة البحرية في ولايتي كيدا وبرليس، أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية بعد مرور ثلاثة أيام على الحادث، مرجّحًا وجود مزيد من الضحايا في البحر.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية برناما بأن السفينة المنكوبة غادرت من بوتيداونغ في ميانمار وعلى متنها نحو 300 شخص، معظمهم من أقلية الروهينغيا المسلمة، قبل أن يتم تقسيمهم إلى 3 قوارب أصغر لتجنّب رصد السلطات الماليزية.

وقال قائد شرطة كيدا عدلي أبو شاه إن أحد القوارب الصغيرة تحطم في المياه قبالة جزيرة لانكاوي، فيما لا يزال مصير القاربين الآخرين مجهولا.

ناجون وجثة لامرأة من الروهينغا

ونقلت صحيفة “مالاي ميل” الماليزية عن الشرطة قولها إن من بين الناجين 3 رجال من ميانمار، ورجلين من الروهينغيا، وآخر من بنغلادش، بينما كانت الجثة التي عُثر عليها لامرأة من الروهينغا.

وأكدت الصحيفة أن القارب الذي تحطم كان يقل نحو 90 شخصا، فيما يعتقد أن القاربين الآخرين يحملان عددا مماثلا من المهاجرين، مما يرفع العدد الإجمالي للمفقودين إلى ما يقرب من 300 شخص.

ويعد الحادث الأحدث في سلسلة محاولات خطرة يقوم بها أفراد من أقلية الروهينغيا الفارين من ميانمار، حيث يُحرمون من الجنسية ويعتبرون “دخلاء” في بلدهم.

وغالبا ما يسلك هؤلاء المهاجرون طرقًا بحرية محفوفة بالموت في محاولة للوصول إلى ماليزيا بحثا عن حياة أكثر أمانا.