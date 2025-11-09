إسرائيل تؤكد تسلم جثة هدار غولدن

أكدت إسرائيل أن الجثة التي تسلّمتها، في وقت سابق اليوم الأحد، هي جثة الضابط هدار غولدن، الذي أسرته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عام 2014.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: “بعد استكمال إجراءات التعرّف على الهوية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة الرهينة القتيل، الضابط هدار غولدِن، بإعادة جثمان ابنهم إلى البلاد”.

ومع تسلّم جثمان غولدِن، يرتفع عدد جثث الأسرى الإسرائيليين التي سلمتها فصائل المقاومة الفلسطينية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 24 جثة.

وبذلك يتبقى لدى المقاومة 4 جثث لأسرى إسرائيليين.

وسلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) رفات غولدن إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقت سابق الأحد.

وقالت كتائب القسام في بيان إنه تم العثور على جثة غولدن “ظهر أمس (السبت) في مسار أحد الأنفاق بمخيم يبنا في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة”.