الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، اليوم الأحد، إنه لن يتم نشر جنود أتراك في قطاع غزة ضمن القوة الدولية التي دعت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشكيلها.

وردا على أحد الأسئلة، أكدت المتحدثة للصحفيين أنه “لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض”.

وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شدّد على أنّ دخول قوات تركية إلى قطاع غزة يمثّل خطًّا أحمر، معلنًا رفضه القاطع لأي وجود عسكري تركي داخل القطاع.

كما قالت الصحيفة إن نتنياهو أبدى تحفظًا على اشتراك تركيا في إعادة إعمار القطاع، رغم اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذا الدور، مضيفة أنه يتم بحث الأمر مع الجانب الأمريكي.

من جهة أخرى، شن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هجوما لاذعا على الرئيس التركي عبر منصة إكس، وكتب بالتركية أن أوامر الاعتقال التي أصدرتها أنقرة “سخيفة”، متهما تركيا بارتكاب مجزرة بحق الأكراد.

وأضاف كاتس أنّ إسرائيل قوية وجريئة، وأن أردوغان لن يرى قطاع غزة إلا بالمنظار.

وتدعو خطة الرئيس ترامب، الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، إلى تشكيل قوة دولية مؤقتة ونشرها في القطاع.

ولم تتأسس هذه القوة بعد، وتدعو دول عديدة إلى منحها تفويضا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويتناقض تصريح المسؤولة الإسرائيلية مع ما صرح به السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك في مؤتمر أمني في المنامة في وقت سابق من هذا الشهر قائلا إن تركيا ستشارك في المهمة. وكان تصريحه ردا على سؤال حول اعتراضات إسرائيل على نشر قوات تركية في غزة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الشهر الماضي إن أنقرة يمكن أن تضطلع “بدور بناء”، مستدركا أن واشنطن لن تفرض في الوقت نفسه أي شيء على إسرائيل عندما يتعلق الأمر بقوات أجنبية “على أراضيها”.