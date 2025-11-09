السودان.. مبادرة طبية في “الدبة” ودعم نفسي للأطفال النازحين من الفاشر (فيديو)

كشفت جولة مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، في مخيم النازحين من الفاشر إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية -شمالي السودان– تفاصيل عمل مبادرة إنسانية وصحية، تركز أساسا على تقديم الرعاية للمتضررين من النزاع الدائر في السودان. وتتضمن المبادرة فريقا طبيا متكاملا، يقدّم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة.

عمليات جراحية

وقال الطبيب مصطفى عبد الرازق إن العيادة تُجري عمليات لإزالة الشظايا من أجساد النازحين، وأضاف أن أكثر المترددين يعانون سوء التغذية والملاريا.

بينما شكا القائمون على الصيدلية من تواضع الإمكانات والشح في الدواء، وطالبوا الحكومة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمعدات وإمدادهم بالأدوية اللازمة.

دعم الأطفال

وتقدّم مبادرة “ميد غلوبال” الدعم النفسي للأطفال، مع توفير ألعاب وأنشطة ضِمن عملية الدعم لمن فقدوا والديهم أو افترقوا عن أهلهم.

وقالت هند إبراهيم، وهي طبيبة مشاركة في المبادرة، إنهم يحاولون تقديم معدات طبية وعلاجات للأمراض المزمنة وتقديم إرشادات للنساء الحوامل.

وأكدت أن النازحين “عاشوا أوضاعا صعبة للغاية خلال الفترة الماضية في مدينة القسط، وظروفا قاسية خلال فترة النزوح” خاصة مع تأخر توفير الرواتب والمواد الغذائية والمستلزمات الصحية.

وأضافت أنه يجري السعي لمشاركة المبادرة مع مبادرات أخرى لتغطية المناطق النائية.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر.

وقالت الأمم المتحدة إن مجازر وعمليات اغتصاب ونهب ونزوح جماعي رافقت سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، في حين تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوَّرة، توثق شهادات عن أعمال قتل مروعة في المدينة.