بدء التصويت الخاص لانتخاب مجلس النواب العراقي (فيديو)

بدأ في العراق، اليوم الأحد، التصويت الخاص للعسكريين والقوات الأمنية في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد.

وفُتحت صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا (4:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء (15:00 بتوقيت غرينتش).

ويشارك في هذا التصويت أكثر من مليون و300 ألف ناخب عسكري وأمني، موزعين على 809 مراكز اقتراع، تضم ما مجموعه 4501 محطة اقتراع في عموم البلاد.

ويتوزع الناخبون المشمولون بالتصويت على نحو 597 ألفا لوزارة الداخلية، و298 ألفا لوزارة الدفاع، و128 ألفا لهيئة الحشد الشعبي، و124 ألفا لوزارة داخلية إقليم كردستان، و146 ألفا لوزارة البيشمركة، و18 ألفا لجهاز مكافحة الإرهاب، و1596 لهيئة المنافذ الحدودية.

ويهدف التصويت الخاص إلى تمكين منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين سيضطلعون بمهمة تأمين مراكز الاقتراع في يوم التصويت العام في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، من ممارسة حقهم الدستوري.

7743 مرشحا

ويتنافس في الانتخابات 7743 مرشحا، 5496 رجلا و2247 امرأة، ويحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وبدأت الدورة الحالية لمجلس النواب في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير 2026.

ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.

ويضم البرلمان الحالي 320 نائبا، وتملك أحزاب وتيارات شيعية الأغلبية فيه.

وتتقاسم السلطات الـ3 مكونات مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ويتولى السُّنة رئاسة البرلمان.