بعد تسلّمها من القسام.. الصليب الأحمر ينقل رفات هدار غولدن إلى إسرائيل (شاهد)

بثت الجزيرة مباشر، لقطات حيّة تظهر تسلم الصليب الأحمر الدولي رفات الضابط الإسرائيلي هدار غولدن، الذي أسرته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- من مدينة رفح جنوبي غزة خلال الحرب التي شنتها تل أبيب على القطاع عام 2014.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول مركبات الصليب الأحمر الدولي المحملة برفات الضابط الإسرائيلي هدار غولدن إلى معبر كيسوفيم على الحدود مع قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منهيا عامين من الإبادة الجماعية التي بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر 2023.

ومنذ أسره عام 2014 لم تقدم حركة “حماس” معلومات بشأن غولدن، إلا أن إسرائيل قالت خلال الأعوام السابقة إنه قُتل في معركة برفح خلال الحرب على غزة في ذلك الوقت، واحتجزت الحركة رفاته.

​​​​​​​وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد حماس أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.

وفي المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.