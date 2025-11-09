تنسيق مصري قطري لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ناقشا خلاله ملفات عدة مهمة تتعلق بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة.

وأكد الجانبان رفضهما كل أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية لما لها من أثر سلبي على فرص السلام، مؤكدَين أهمية إدارة الفلسطينيين لشؤونهم داخليا ضمن إطار الحفاظ على وحدة القرار الفلسطيني.

كما جرى بحث تطورات المشاورات بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، إضافة إلى تأكيد ضرورة استمرار التنسيق لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.

الربط بين الضفة وغزة

واتفق الطرفان أيضا على أهمية الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، وناقشا تحديد ولاية وصلاحيات قوة دعم الاستقرار الدولية في غزة، بما يضمن فعالية عملها في المرحلة المقبلة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن الاتصال الهاتفي يعكس استمرار التنسيق الكامل بين مصر وقطر لدعم جهود السلام والاستقرار في فلسطين.

وشملت المرحلة الأولى من الاتفاق وقف العمليات العسكرية وانسحابا جزئيا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وصفقة تبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.

ورغم أن إسرائيل خرقت الاتفاق عشرات المرات ولم توفِ بالتزاماتها التي نص عليها، فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تواصل تنفيذ التزاماتها، خاصة ما يتعلق بتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين رغم نقص المعدات والخبرات.