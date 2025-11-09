صحفي إسرائيلي: حكومة نتنياهو تخفي تفاصيل صفقة جثة هدار غولدن (فيديو)

أكد يوآف شتيرن الصحفي الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسيطر على الموقف في غزة إنما الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن الأحداث على أرض الواقع تشير إلى وجود تقدم نحو إتمام صفقة لتسليم جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن.

وفي مقابلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر السبت قال شتيرن “الجيش الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تنشر ذلك لأنه في داخل إسرائيل هذا يدل على ليونة أكثر من الجانب الإسرائيلي، وحركة حماس التزمت بإعادة كل هؤلاء بدون ثمن ولكن من يسيطر على الأمور ليست هذه الحكومة وإنما الطرف الأمريكي”.

هل تتم صفقة جديدة بين حمـ ـاس وإسرائيل تقضي بخروج مقاتلي الحركة مقابل جثة هدار غولدن؟

وأوضاف شتيرن مدللا على سيطرة الإدارة الأمريكية على ملف غزة “نرى ذلك في قضية المساعدات التي تدخل إلى غزة ونرى ذلك على أكثر من صعيد وهو ربما ما يشمل أيضا هذه النقطة”.

وأشار شتيرن إلى الدور الأمريكي قائلا “الأمريكان لن يقبلوا تجدد المعارك والحرب في غزة بينما الطرف الآخر (الحكومة الإسرائيلية) لم تعلن انتهاء الحرب فالحكومة الرسائل التي تأتي منها إلى الداخل الإسرائيلي تقول قد تتجدد المعارك والحرب”.

وواصل شتيرن أن الحكومة الإسرائيلية على مستوى الداخل “لا تستطيع أن تقول إنها لينة أكثر من السابق مع حركة حماس ولهذا السبب تخفي التفاصيل ولكن ما نشر في الإعلام الإسرائيلي قبل أيام أن الجيش يقول إنه في مقابل تسليم جثة هدار غولدن الذي قد يكون الجندي الأخير لدى حماس بينما بقية الجثث الأربع هي لمدنيين فالجيش ربما يسمح لعناصر حماس بالخروج من الأنفاق في هذا الموقع والانتقال إلى المنطقة التي تسيطر عليها حماس”.