عضو مجلس النواب في ولاية فرجينيا سام رسول: فزت بالانتخابات رغم حملات الكراهية (فيديو)

أكد عضو مجلس النواب في ولاية فرجينيا سام رسول أن نتائج الانتخابات الأخيرة التي شهدت فوز عدد كبير من المرشحين المسلمين، تعكس تغيرا حقيقيا في المزاج العام الأمريكي، مشيرا إلى أن الناخبين باتوا يقيّمون المرشحين على أساس صدقهم وخدمتهم للناس لا على خلفياتهم الدينية أو العرقية.

وقال رسول، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إنه كان أول مسلم يُنتخب في ولاية فرجينيا، رغم أن منطقته يغلب عليها الطابع المحافظ والمسيحي، مضيفا “الناس هناك كانوا يتوقون لشخص صادق يسعى لمصلحتهم، ولم يهتموا بديني أو أصلي، بل بما أقدمه لهم من عمل حقيقي”.

حملات تشويه

وأشار إلى أنه واجه منذ بداية مسيرته السياسية حملات تشويه واتهامات زائفة، بينها مزاعم بتمويله من القاعدة أو كراهيته لليهود، لكنه شدد على أن “الشعب الأمريكي طيب بطبعه، وما يريده هو التواصل الصادق والعمل من أجل مصلحته”.

وأضاف أن الهجمات المعادية للإسلام التي استهدفته لم تمنعه من تحقيق انتصار كاسح حتى في مناطق كان يعتقد أنه لن يفوز فيها.

ورأى رسول أن التجربة أثبتت أهمية بناء علاقة مباشرة مع الناخبين، قائلا “حين تقيم رابطا إنسانيا حقيقيا مع الناس، تزول الأكاذيب والكراهية. وهذا ما يجب أن يتعلمه الحزب الديمقراطي، بأن يذهب إلى الناس في حياتهم اليومية، ويخدم جميع فئات المجتمع دون تركيز على الخصومة مع ترامب أو غيره”.

الإبادة الجماعية في فلسطين

وأكد النائب الأمريكي من أصل فلسطيني أنه كان صوتا مرتفعا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وفضح ما وصفها بـ”الإبادة الجماعية في فلسطين”، لافتا إلى أنه تعرَّض لهجمات واتهامات بمعاداة السامية لكنه “لم يخسر صوتا واحدا بسبب ذلك، بل فاز بأداء ممتاز وبفارق كبير”.

وعن دلالات فوز عدد من المرشحين المسلمين، بينهم زهران ممداني في نيويورك، أوضح رسول أن الولايات المتحدة تشهد تحولا فكريا داخل الحزب الديمقراطي، قائلا “الحزب لم يعد كتلة واحدة بل تحالفا من فصائل متعددة، وهناك تيار متزايد يدعو للوقوف ضد الحروب والإبادة والظلم، والدفاع عن الفقراء والحقيقة”.

وختم رسول حديثه بالتأكيد أن هذا التحول يمثل علامة أمل في السياسة الأمريكية، مشددا على أن الناخبين في مختلف الولايات “يتطلعون إلى قادة صادقين يخدمون الناس بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية”.