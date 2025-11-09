محمد نزال: هذا مصير مقاتلي المقاومة في رفح (فيديو)

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال أن مسألة إبعاد مقاتلي كتائب القسام من مدينة رفح إلى خارج قطاع غزة “غير واردة على الإطلاق”، مؤكدا أن الجهود جارية للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين.

وأضاف نزال، في تصريحاته للجزيرة مباشر، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي اشتباك قد يحدث في رفح، مشيرا إلى أن “استمرار التصعيد من جانب الاحتلال قد ينسف الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار”.

ودعا القيادي في حماس الوسطاء إلى التدخل العاجل لإيجاد حل عادل ومنصف لمسألة وجود مقاتلي القسام في رفح، معتبرا أن هذا الملف يحتاج إلى معالجة سياسية مسؤولة تراعي واقع المقاومة على الأرض وحقوق الشعب الفلسطيني.

وكشف نزال أن الوسطاء يجرون اتصالات مكثفة مع واشنطن من أجل إدخال تعديلات على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالقوة الدولية في غزة، بما يضمن عدم المساس بالسيادة الفلسطينية أو تجاهل دور المقاومة في أي ترتيبات ميدانية مقبلة.

وحول تسليم حماس جثة الضابط الإسرائيلي الأسير هدار غولدين اليوم، قال القيادي في الحركة محمد نزال إن إطلاق حماس لجثة غولدين يؤكد التزامها الأخلاقي بما تم الاتفاق عليه، مشيرا في المقابل إلى أن إسرائيل لا تلتزم بتعهداتها ولا تحترم اتفاقياتها مع الحركة.

وشدد نزال في ختام حديثه على أن حماس حريصة على مصداقيتها السياسية من خلال الالتزام الكامل باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار، داعيا الأطراف كافة إلى احترام ما تم التوصل إليه وتجنب أي خطوات استفزازية من شأنها تقويض الهدنة.