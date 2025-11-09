مغامرة جريئة من أجل فلسطين فوق أحد أعمق الوديان في العالم (شاهد)

في مشهد مهيب، خاض ناشط مؤيد لفلسطين مغامرة وُصفت بالجريئة، تمثلت في المشي على حبال على ارتفاع 850 مترا فوق وادي فيكوس شمال غربي اليونان، أحد أعمق الوديان في العالم.

ونشر الناشط عبر منصات التواصل مقاطع مصوَّرة للعبور بين طرفي الوادي الشاهق، على حبل علَّق عليه العلم الفلسطيني، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المدنيين في قطاع غزة.

يقع الوادي داخل حديقة فيكوس-أووس الوطنية في إقليم إبيروس شمالي اليونان، ويُعَد من أعمق الوديان في العالم، ويستقطب محبي المغامرات الرياضية الخطرة.